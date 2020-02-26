Мама Шараповой: знаю, сколько ты работала над эссе, ты очень хорошо его написала

Елена Шарапова, мама российской теннисистки Марии Шараповой, отреагировала на эссе дочери в издании Vanity Fair, в котором она объявила о завершении профессиональной карьеры.



«Ты очень хорошо написала. Знаю, сколько ты работала над эссе. Читается легко, на одном дыхании», — поделилась Шарапова словами мамы в своём «инстаграме».

«Старалась держаться с самого утра, но потом мама прочла моё эссе, и это был конец», — написала спортсменка.

Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012. О своём решении она сообщила сегодня, 26 февраля.



В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2019 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

С полным текстом эссе Шараповой, опубликованном на страницах Vanity Fair, можно ознакомиться на «Чемпионате».