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Мама Шараповой: знаю, сколько ты работала над эссе, ты очень хорошо его написала

Мама Шараповой: знаю, сколько ты работала над эссе, ты очень хорошо его написала
Теннис / WTA 0

Елена Шарапова, мама российской теннисистки Марии Шараповой, отреагировала на эссе дочери в издании Vanity Fair, в котором она объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Ты очень хорошо написала. Знаю, сколько ты работала над эссе. Читается легко, на одном дыхании», — поделилась Шарапова словами мамы в своём «инстаграме».

«Старалась держаться с самого утра, но потом мама прочла моё эссе, и это был конец», — написала спортсменка.

Фото: https://www.instagram.com/mariasharapova/

Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012. О своём решении она сообщила сегодня, 26 февраля.

В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2019 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

С полным текстом эссе Шараповой, опубликованном на страницах Vanity Fair, можно ознакомиться на «Чемпионате».

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