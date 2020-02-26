Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кар. Плишкова проиграла Жабер и покинула турнир в Дохе

Кар. Плишкова проиграла Жабер и покинула турнир в Дохе
Теннис / WTA 0

Третья ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Дохе (Катар). В трёх партиях она уступила представительнице Туниса Онс Жабер — 4:6, 6:3, 3:6.

Матч продлился 1 час 49 минут. Плишкова отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 6. На счету Жабер 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 взятые подачи соперницы.

За выход в полуфинал турнира Жабер поспорит ещё с одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.

Действующей чемпионкой соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.

Доха (ж). 3-й круг
26 февраля 2020, среда. 20:30 МСК
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Онс Жабер
44
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020