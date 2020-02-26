Кар. Плишкова проиграла Жабер и покинула турнир в Дохе
Третья ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Дохе (Катар). В трёх партиях она уступила представительнице Туниса Онс Жабер — 4:6, 6:3, 3:6.
Матч продлился 1 час 49 минут. Плишкова отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 6. На счету Жабер 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 взятые подачи соперницы.
За выход в полуфинал турнира Жабер поспорит ещё с одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.
Действующей чемпионкой соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
23:14
-
23:13
-
22:36
-
22:16
-
21:23
-
20:50
-
20:49
-
20:05
-
19:51
-
19:11
-
18:38
-
18:27
-
18:11
-
17:51
-
17:29
-
17:21
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:10
-
15:43
-
15:10
-
14:53
-
13:19
-
12:07
-
11:08
-
10:00
-
09:02
-
08:33
Партнерский контент