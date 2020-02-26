«В женском теннисе не осталось личностей». Южный посвятил стих Шараповой

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный написал стихотворение, приуроченное к завершению профессиональной карьеры Марии Шараповой.



«Как неожиданно порою происходит,

И вроде ждёшь момента этого давно,

А как сказала Маша, что уходит –

И оказался не готов никто.

⠀

Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем –

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!

⠀

Твоя карьера – взлёты и падения,

Но ты всегда-всегда на высоте,

И даже трудности в твоей карьере

Тебя лишь сделало сильнее всех.

⠀

Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем –

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!

⠀

И вот слеза ползёт у миллионов,

Поверить мы не можем, не хотим.

Хоть Машу не увидеть нам на корте,

Ну хоть её конфеты поедим.

⠀

Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем –

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!

⠀

«Спасибо» хочется сказать тебе

За всю карьеру и победы те,

За все эмоции, что ты нам подарила,

А вот сейчас нам грустно и тоскливо.

⠀

Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем –

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!» — стихотворение опубликовано в «инстаграме» Южного.



Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.



В прошлом сезоне россиянка россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

Шарапова сдалась. У неё больше не было сил постоянно бороться с болью Мария Шарапова выиграла в теннисе практически всё, что можно, и до последнего не хотела уходить. Но пришлось.