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«В женском теннисе не осталось личностей». Южный посвятил стих Шараповой

«В женском теннисе не осталось личностей». Южный посвятил стих Шараповой
Теннис / WTA 0

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный написал стихотворение, приуроченное к завершению профессиональной карьеры Марии Шараповой.

«Как неожиданно порою происходит,
И вроде ждёшь момента этого давно,
А как сказала Маша, что уходит –
И оказался не готов никто.

Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем –
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!

Твоя карьера – взлёты и падения,
Но ты всегда-всегда на высоте,
И даже трудности в твоей карьере
Тебя лишь сделало сильнее всех.

Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем –
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!

И вот слеза ползёт у миллионов,
Поверить мы не можем, не хотим.
Хоть Машу не увидеть нам на корте,
Ну хоть её конфеты поедим.

Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем –
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!

«Спасибо» хочется сказать тебе
За всю карьеру и победы те,
За все эмоции, что ты нам подарила,
А вот сейчас нам грустно и тоскливо.

Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем –
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!» — стихотворение опубликовано в «инстаграме» Южного.

Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

В прошлом сезоне россиянка россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

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