Украинка Ястремская проиграла Мугурусе и покинула турнир в Дохе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Дохе (Катар). В двух партиях она уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе — 2:6, 4:6.



Матч продлился 1 час 12 минут. Мугуруса отметилась 1 эйсом и 5 реализованными брейк-пойнтами из 9. Двойных ошибок уроженка Венесуэлы избежала. На счету 19-летней украинки 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в полуфинал турнира Мугуруса поспорит с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти, которая прошла в 1/4 финала без борьбы.



Действующей чемпионкой соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.



Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.