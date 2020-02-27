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Джокович рискует лишиться звания первой ракетки мира в случае поражения Хачанову

Джокович рискует лишиться звания первой ракетки мира в случае поражения Хачанову
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович может потерять звание первой ракетки мира. Это может случиться менее чем через месяц после того, как он вернулся на лидерскую позицию рейтинга АТР.

Сместить Новака с первой строчки может испанец Рафаэль Надаль. Для того, чтобы это произошло Надалю необходимо побеждать на турнире в Акапулько (Мексика). Джокович в то же время не должен пробиться в 1/2 финала соревнований в Дубае (ОАЭ). Напомним, его соперником по четвертьфиналу станет россиянин Карен Хачанов — матч пройдёт уже сегодня, 27 февраля.

Стоит отметить, что матч Джоковича с немцем Филиппом Кольшрайбером стал для серба 400-м в ранге первой ракеткой мира.

Звание первой ракетки мира Новак вернул себе 3 февраля — на следующий день после очередной победы на Открытом чемпионате Австралии.

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