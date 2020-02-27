Джокович рискует лишиться звания первой ракетки мира в случае поражения Хачанову

Сербский теннисист Новак Джокович может потерять звание первой ракетки мира. Это может случиться менее чем через месяц после того, как он вернулся на лидерскую позицию рейтинга АТР.



Сместить Новака с первой строчки может испанец Рафаэль Надаль. Для того, чтобы это произошло Надалю необходимо побеждать на турнире в Акапулько (Мексика). Джокович в то же время не должен пробиться в 1/2 финала соревнований в Дубае (ОАЭ). Напомним, его соперником по четвертьфиналу станет россиянин Карен Хачанов — матч пройдёт уже сегодня, 27 февраля.



Стоит отметить, что матч Джоковича с немцем Филиппом Кольшрайбером стал для серба 400-м в ранге первой ракеткой мира.



Звание первой ракетки мира Новак вернул себе 3 февраля — на следующий день после очередной победы на Открытом чемпионате Австралии.

Хачанов пошутил по поводу тактики на матч с Джоковичем