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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько, Зверев выбыл

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько, Зверев выбыл
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Вторая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Кецмановича 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $ 2 000 845 соперником Надаля будет Квон Сон У из Южной Кореи.

Немец Александр Зверев (2) проиграл американцу Томми Полу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6.

В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос.

Акапулько (м). 2-й круг
27 февраля 2020, четверг. 07:00 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Миомир Кецманович
50
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Акапулько (м). 2-й круг
27 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Томми Пол
66
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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