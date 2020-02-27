Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько, Зверев выбыл

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Вторая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Кецмановича 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $ 2 000 845 соперником Надаля будет Квон Сон У из Южной Кореи.



Немец Александр Зверев (2) проиграл американцу Томми Полу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6.

В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос.