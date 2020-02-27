Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько, Зверев выбыл
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Вторая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Кецмановича 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $ 2 000 845 соперником Надаля будет Квон Сон У из Южной Кореи.
Немец Александр Зверев (2) проиграл американцу Томми Полу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6.
В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос.
Акапулько (м). 2-й круг
27 февраля 2020, четверг. 07:00 МСК
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
50
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
10:06
-
09:42
-
09:33
-
08:41
-
04:10
-
00:57
-
00:40
-
00:21
- 26 февраля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:14
-
23:13
-
22:36
-
22:16
-
21:23
-
20:50
-
20:49
-
20:05
-
19:51
-
19:11
-
18:38
-
18:27
-
18:11
-
17:51
-
17:29
-
17:21
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:37
-
16:37
Партнерский контент