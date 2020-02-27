Надаль: не хотел бы, чтобы Джокович выиграл больше турниров «Большого шлема», чем я

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как относится к победам серба Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема». Надаль является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема», Джокович – 17-кратным.
«У меня хорошие отношения с Джоковичем. Но если бы меня спросили, хотел бы я, чтобы у Новака было больше «Больших шлемов», чем у меня, я бы ответил «нет». Если бы я выбирал, победит он или кто-то другой, я бы выбрал кого-то другого. Это чисто профессиональный вопрос, я этого не скрываю. Если вы спросите Новака, кому он отдаст предпочтение на «Ролан Гаррос», он скажет, что Доминику Тиму. Такова реальность соревнований, нет никаких странных мотивов», – цитирует Надаля Tennis 365.
На турнире в Акапулько (Мексика), который проходит с 24 по 29 февраля, Надаль вышел в четвертьфинальную стадию, где встретится с Квон Соном У из Южной Кореи.
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