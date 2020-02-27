Хачанов — Шараповой: спасибо, легенда!
Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на решение соотечественницы, пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.
«Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она — пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. 5 „Больших шлемов“ — невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша», — написал Хачанов.
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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