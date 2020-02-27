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Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дубае

Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. Во втором круге он обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

«У него было так много шансов, два брейка, сетбол на подаче. У меня не было ключа к успеху. Мне просто повезло сделать обратный брейк. Я знал, что будет нелегко, так как две недели назад проиграл ему в Роттердаме», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Рублёв поспорит с британцем Даниэлем Эвансом. В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Рублёв стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае
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