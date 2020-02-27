Надаль — о Шараповой: уходит икона, эталон для спортсменок

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение россиянки Марии Шараповой о завершении карьеры.
«Я надеюсь, Шарапова довольна этим решением. С ранних лет она тяжело трудилась, чтобы достичь своих целей в теннисе, и сейчас она заслуживает надлежащим образом решить, чего она хочет. Это несчастливый день для всего тенниса, уходит икона, которая была эталоном в женском спорте. Это не удивительно, что однажды каждый из нас когда-нибудь закончит карьеру. Она многое отдала этому спорту, была примером страсти к игре. Она всегда вела себя профессионально и стремилась к успеху», – приводит слова Надаля Sports Finding.
Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры вчера, 26 февраля. Российская теннисистка является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012.
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