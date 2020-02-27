Нисикори: для меня было честью расти вместе с Марией Шараповой

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал решение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой завершить карьеру. Об окончании выступлений уроженка Нягани объявила вчера, 26 февраля.

«Чемпионка! Для меня было честью расти вместе с Марией Шараповой в Брадентоне! Пять „Больших шлемов“, 36 титулов, 645 выигранных матчей. Это действительно невероятно!» — написал Нисикори в своём «твиттере».

В Брадентоне находится теннисная академия Ника Боллетьери.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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