Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 2:6, 6:7 (9:11). Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.



Вторая ракетка России 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Эванс поспорит с победителем поединка Стефанос Циципас (Греция, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).



В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.