Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае

Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 2:6, 6:7 (9:11). Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Вторая ракетка России 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Эванс поспорит с победителем поединка Стефанос Циципас (Греция, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2020, четверг. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 9  
6 		7 11  
         
Даниэль Эванс
37
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020