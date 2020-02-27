Павлюченкова отреагировала на завершение карьеры Шараповой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на решение соотечественницы Марии Шараповой завершить карьеру. Спортсменка опубликовала пост с обращением к Шараповой на своей странице в «Инстаграме».
«Маша, ты неподражаема и на корте, и вне его, настоящий пример и вдохновитель для многих. У тебя стальные нервы, характер бойца вперемешку с утончённостью и отличным чувством юмора. Я желаю тебе всего лучшего в новой главе жизни!
P.S. Я всегда получала удовольствие, когда ты была со мной в одной команде. В 2015 году на Кубке Федерации после тяжёлых матчей, в которых я не смогла вытянуть нас и выиграть Кубок, ты обнадёживала меня в раздевалке, улыбалась и шла с высоко поднятой головой на протяжении всего награждения и ещё раз показала мне, что ты чемпионка», – написала Павлюченкова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры вчера, 26 февраля. Российская теннисистка является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012.
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