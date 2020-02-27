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Чесноков: почему С. Уильямс можно принимать амфетамин, а Шарапову убирают за мельдоний?

Чесноков: почему С. Уильямс можно принимать амфетамин, а Шарапову убирают за мельдоний?
Теннис / WTA 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков возмущён двойными стандартами в действиях ВАДА. По его словам, американской теннисистке Серене Уильямс позволяют принимать запрещённые препараты в виде терапевтических исключений, тогда как россиянку Марию Шарапову в 2016 году дисквалифицировали за менее серьёзный проступок.

«Для теннисиста пропустить более года — это катастрофа, поэтому неудивительно, что после истории с мельдонием Мария так и не вернулась на былой уровень.

Тут, конечно, есть большие вопросы к ВАДА. Почему Серене Уильямс можно употреблять амфетамин и на это закрывают глаза, поскольку всё оформлено как терапевтические исключения из-за болезни, а Шарапову убирают за использование препарата, который не делает никого сильнее?» — цитируют Чеснокова «Известия».

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.

Вчера, 26 февраля 32-летняя россиянка объявила о завершении карьеры.

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