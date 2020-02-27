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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Дохе, где может сыграть с Кузнецовой

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Дохе, где может сыграть с Кузнецовой
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко пробилась в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала она со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3 обыграла представительницу Китая Сайсай Чжэн.

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. На счету Соболенко 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Чжэн 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.

Доха (ж). 1/4 финала
27 февраля 2020, четверг. 15:40 МСК
Чжэн Сайсай
37
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 3
3 		7 7 6
         
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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