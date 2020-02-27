Соболенко вышла в полуфинал турнира в Дохе, где может сыграть с Кузнецовой

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко пробилась в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала она со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3 обыграла представительницу Китая Сайсай Чжэн.



Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. На счету Соболенко 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Чжэн 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.



За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).



Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.



Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.