Циципас добыл волевую победу над Штруффом и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он в волевом стиле обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа — 4:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Циципас 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. Штруфф выполнил 9 эйсов, четырежды ошибся на подаче и оформил один брейк.
За выход в полуфинал Стефанос поспорит с представителем Великобритании Дэниэлем Эвансом.
Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.
Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.
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