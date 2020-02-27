Циципас добыл волевую победу над Штруффом и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он в волевом стиле обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа — 4:6, 6:4, 6:4.



Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Циципас 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. Штруфф выполнил 9 эйсов, четырежды ошибся на подаче и оформил один брейк.



За выход в полуфинал Стефанос поспорит с представителем Великобритании Дэниэлем Эвансом.



Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.



Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.