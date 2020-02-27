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Циципас добыл волевую победу над Штруффом и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Циципас добыл волевую победу над Штруффом и вышел в полуфинал турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он в волевом стиле обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа — 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Циципас 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. Штруфф выполнил 9 эйсов, четырежды ошибся на подаче и оформил один брейк.

За выход в полуфинал Стефанос поспорит с представителем Великобритании Дэниэлем Эвансом.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.

Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2020, четверг. 16:45 МСК
Ян-Леннард Штруфф
34
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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