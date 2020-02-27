Кузнецова обыграла девятую ракетку мира Бенчич и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала она со счётом 6:4, 6:4 обыграла четвёртую сеяную из Швейцарии Белинду Бенчич.



Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. На счету Кузнецовой 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Бенчич 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.



За выход в финал соревнований Кузнецова поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенкой, которая ранее обыграла китаянку Сайсай Чжэн.



Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.



Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.