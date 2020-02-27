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Кузнецова обыграла девятую ракетку мира Бенчич и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе

Кузнецова обыграла девятую ракетку мира Бенчич и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала она со счётом 6:4, 6:4 обыграла четвёртую сеяную из Швейцарии Белинду Бенчич.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. На счету Кузнецовой 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Бенчич 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.

За выход в финал соревнований Кузнецова поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенкой, которая ранее обыграла китаянку Сайсай Чжэн.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.

Доха (ж). 1/4 финала
27 февраля 2020, четверг. 18:15 МСК
Светлана Кузнецова
46
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Белинда Бенчич
9
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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