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Джокович обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дубае

Джокович обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл представителя России Карена Хачанова — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Хачанов выполнил 3 эйса, четырежды ошибся на подаче и оформил 1 брейк.

За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Ришар Гаске (Франция).

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе. Сам Роджер текущий турнир пропускает из-за травмы.

Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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