Джокович обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дубае

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл представителя России Карена Хачанова — 6:2, 6:2.



Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Хачанов выполнил 3 эйса, четырежды ошибся на подаче и оформил 1 брейк.



За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Ришар Гаске (Франция).



Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе. Сам Роджер текущий турнир пропускает из-за травмы.



Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.