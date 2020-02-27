Видеообзор поражения Хачанова в матче с Джоковичем на турнире в Дубае

Вашему вниманию предлагается видеообзор четвертьфинального матча соревнований в Дубае (ОАЭ), в котором российский теннисист Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу — 2:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Хачанов выполнил 3 эйса, трижды ошибся на подаче и оформил 1 брейк.
За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Ришар Гаске (Франция).
Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.
Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.
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