Чакветадзе — о Шараповой: блондинка, чемпионка, красавица — что вы ещё от неё хотите?

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала решение соотечественницы, Марии Шараповой, завершить карьеру.



«Решение могло быть принято и раньше, но Маша всё-таки ожидала, что камбэк удастся. Не получилось, но всё равно Шарапова — топ. Причины неудавшегося возвращения — потеря мотивации, физические кондиции и травма плеча, которая мешала ей подавать. Удивительно, что Шарапова 15 лет играла на столь высоком уровне. Никто не учитывает этого почему-то. У неё были крупные контракты, удавшаяся жизнь, но она продолжала оставаться классной теннисисткой.



К сожалению, рано или поздно спорт заканчивается. Вечно играть невозможно. У Шараповой была блестящая карьера. История с мельдонием её немного испортила, тем не менее Маша — молодец. Никто не будет помнить, что в конце карьеры Шарапова проигрывала в первых кругах. Все запомнят, что она пять раз выиграла турниры «Большого шлема».

Шарапова не только классная теннисистка, но и популяризатор этого вида спорта. Чемпионок много. Симпатичных чемпионок — чуть меньше. Она красиво выглядела на ТВ, у неё есть чувство стиля, искусством человек интересуется. Все это играло роль. Имидж был выбран очень удачно. Эффектная девушка, блондинка, чемпионка, красавица — что вы ещё от неё хотите? Пусть живет и наслаждается жизнью. Наконец-то у нее появилась такая возможность!» — написала Чакветадзе у себя в «фейсбуке».



Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — пятикратная чемпионка мэйджоров, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.