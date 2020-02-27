Чакветадзе — о Шараповой: блондинка, чемпионка, красавица — что вы ещё от неё хотите?

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала решение соотечественницы, Марии Шараповой, завершить карьеру.
«Решение могло быть принято и раньше, но Маша всё-таки ожидала, что камбэк удастся. Не получилось, но всё равно Шарапова — топ. Причины неудавшегося возвращения — потеря мотивации, физические кондиции и травма плеча, которая мешала ей подавать. Удивительно, что Шарапова 15 лет играла на столь высоком уровне. Никто не учитывает этого почему-то. У неё были крупные контракты, удавшаяся жизнь, но она продолжала оставаться классной теннисисткой.
К сожалению, рано или поздно спорт заканчивается. Вечно играть невозможно. У Шараповой была блестящая карьера. История с мельдонием её немного испортила, тем не менее Маша — молодец. Никто не будет помнить, что в конце карьеры Шарапова проигрывала в первых кругах. Все запомнят, что она пять раз выиграла турниры «Большого шлема».
Шарапова не только классная теннисистка, но и популяризатор этого вида спорта. Чемпионок много. Симпатичных чемпионок — чуть меньше. Она красиво выглядела на ТВ, у неё есть чувство стиля, искусством человек интересуется. Все это играло роль. Имидж был выбран очень удачно. Эффектная девушка, блондинка, чемпионка, красавица — что вы ещё от неё хотите? Пусть живет и наслаждается жизнью. Наконец-то у нее появилась такая возможность!» — написала Чакветадзе у себя в «фейсбуке».
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004 года. Шарапова — пятикратная чемпионка мэйджоров, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
- 27 февраля 2020
-
22:38
-
22:38
-
21:54
-
20:37
-
19:58
-
19:32
-
19:14
-
19:00
-
17:26
-
16:23
-
16:19
-
15:17
-
14:30
-
13:33
-
13:31
-
12:27
-
12:19
-
11:57
-
11:30
-
10:57
-
10:35
-
10:25
-
10:20
-
10:06
-
09:42
-
09:33
-
08:41
-
04:10
-
00:57
-
00:40
-
00:21
- 26 февраля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:14
-
23:13