Монфис: план на игру с Джоковичем? У меня их было уже 16, но ни один не сработал

Французский теннисист Гаэль Монфис не сомневается, что ему будет сложно обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинальном матче соревнований в Дубае (ОАЭ).



«План на игру? У меня их было уже 16, но ни один не сработал», — заявил Гаэль после победы в четвертьфинале над Ришаром Гаске.



Монфис и Джокович играли друг с другом 16 раз, но ни один из матчей не завершался победой француза.



Интересно, что к очному матчу теннисисты подходят в великолепной форме — Джокович не проигрывал в последних 19 встречах, тогда как беспроигрышная серия Монфиса достигла 12 игр.



Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.



Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 950 420.