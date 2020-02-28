36-летняя Клейстерс получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс получила уайлд-кард от организаторов соревнований в Индиан-Уэллсе (США), сообщает официальный сайт турнира. 36-летняя спортсменка в сентябре 2019 года объявила о возобновлении карьеры.

В первом матче после возвращения бельгийка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в Дубае со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года

Организаторы «Мастерса» в Индиан-Уэллсе также сообщили о предоставлении уайлд-кард сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю в парном разряде. Они сыграют в дуэтах с соотечественниками: Джокович — с Виктором Троицки, а Надаль — с Марком Лопесом.

Турнир пройдёт с 12 по 22 марта.

С. Уильямс отреагировала на возобновление карьеры Клейстерс