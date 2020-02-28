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Кузнецова смогла впервые в сезоне обыграть теннисистку из топ-10 рейтинга WTA

Кузнецова смогла впервые в сезоне обыграть теннисистку из топ-10 рейтинга WTA
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 6:4, 6:4 и вышла в полуфинал турнира в Дохе (Катар), впервые в сезоне победила соперницу из топ-10.

Ранее 34-летняя Кузнецова проиграла в двух матчах с представительницами топ-10 рейтинга WTA. Той же Бенчич она уступила на домашнем турнире в Санкт-Петербурге.

Последний раз Светлана обыгрывала теннисистку из десятки лучших в августе 2019 года на соревнованиях в Цинциннати. Ей удалось победить австралийку Эшли Барти. Тогда россиянка последний раз выступила в полуфинале турнира WTA.

За выход в финал соревнований в Дохе Кузнецова поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир завершится завтра, 29 февраля.

Кузнецова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе
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