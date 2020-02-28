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Надаль — о коронавирусе: надеюсь, этот психоз закончится

Надаль — о коронавирусе: надеюсь, этот психоз закончится
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал слухи о том, что эпидемия коронавируса может привести к отмене Олимпиады в Токио.

«Надеюсь, ситуацию возьмут под контроль, лекарство от вируса будет найдено и эта неопределённость, психоз и страх закончатся. Это самое важное — не только для Олимпийских игр, но и для человечества в целом.

Быть на Олимпиаде — это уникальный опыт. Я считаю, что выиграть этот турнир сложнее всего, потому что за карьеру у тебя всего два-три шанса», — приводит слова Надаля Tennis 365.

Рафаэль является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году он выиграл золото в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Сегодня, 28 февраля, Надаль пробился в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Надаль одержал разгромную победу в четвертьфинале турнира в Акапулько
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