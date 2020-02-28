Первая ракетка мира Барти отреагировала на завершение карьеры Шараповой
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.
«Мы с Марией встречались пару раз. Каждый матч превращался в прекрасную битву. Шарапова — исключительный боец. Она достигла столь многого в нашем виде спорта. Думаю, она добьётся успеха в будущих начинаниях», — приводит слова Барти официальный сайт тура.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. После дисквалификации за применение мельдония Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.
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Что зарубежная пресса и теннисный мир думают по поводу завершения карьеры россиянки Марии Шараповой.
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