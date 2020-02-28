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Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Соболенко в полуфинале турнира в Дохе

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Соболенко в полуфинале турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Сегодня, 28 февраля, состоится полуфинальный матч турнира в Дохе (Катар), в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под девятым номером. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Соболенко в Дохе.

Победительница этого матча в финале соревнований поспорит либо с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти (1), либо с чешкой Петрой Квитовой (8).

В 2019 году чемпионкой турнира в Дохе стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Кузнецова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе
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