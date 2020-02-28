Курникова и Иглесиас назвали дочь Машей

Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова решили назвать новорождённую дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).

«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нём объясняться. Дома мы говорим на смеси трёх языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам.

После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть ещё дети, но время, когда это произойдёт, специально не планировали. Всё получилось само собой, но я абсолютно счастлив», — цитирует Иглесиаса «Лента.ру».

Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Кроме того Анна — самая юная участница Олимпийских игр в истории России среди представителей всех видов спорта. На Олимпиаде 1996 года в Атланте теннисистка дебютировала в возрасте 15 лет и 47 дней. В 2003 году Курникова завершила профессиональную карьеру.