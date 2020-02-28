Кузнецова: у Шараповой очень доброе сердце
Российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на решение бывшей первой ракетки мира соотечественницы Марии Шараповой завершить карьеру.
«Думаю, она великая чемпионка. Она всё сделала по-своему. Каждый спортсмен заслуживает время на раздумья, прежде чем сказать „прощай“. Это никогда не бывает просто. Я желаю ей всего лучшего. Думаю, у неё очень доброе сердце. Она хороший человек. Желаю ей быть столь же успешной в жизни, как в теннисе», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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Что зарубежная пресса и теннисный мир думают по поводу завершения карьеры россиянки Марии Шараповой.
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