Кузнецова: у Шараповой очень доброе сердце

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на решение бывшей первой ракетки мира соотечественницы Марии Шараповой завершить карьеру.

«Думаю, она великая чемпионка. Она всё сделала по-своему. Каждый спортсмен заслуживает время на раздумья, прежде чем сказать „прощай“. Это никогда не бывает просто. Я желаю ей всего лучшего. Думаю, у неё очень доброе сердце. Она хороший человек. Желаю ей быть столь же успешной в жизни, как в теннисе», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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