Соболенко прокомментировала уход Шараповой из тенниса
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру.
«Шарапова — большой боец. Она пробивается через все преграды и верит в себя. Она прекрасный человек, отличный игрок. Её карьеру точно будут помнить. Думаю, WTA будет её не хватать. Я желаю ей удачи в следующей главе её жизни», — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. После дисквалификации за применение мельдония Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.
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Что зарубежная пресса и теннисный мир думают по поводу завершения карьеры россиянки Марии Шараповой.
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