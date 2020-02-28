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Соболенко прокомментировала уход Шараповой из тенниса

Соболенко прокомментировала уход Шараповой из тенниса
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Шарапова — большой боец. Она пробивается через все преграды и верит в себя. Она прекрасный человек, отличный игрок. Её карьеру точно будут помнить. Думаю, WTA будет её не хватать. Я желаю ей удачи в следующей главе её жизни», — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. После дисквалификации за применение мельдония Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.

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