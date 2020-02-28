Бывшая 45-я ракетка мира объявила о завершении карьеры

31-летняя шведская теннисистка Юханна Ларссон объявила о завершении карьеры. Она выиграла два турнира WTA в одиночном разряде и 14 — в парном.

«Теннис, спасибо тебе абсолютно за всё. Это было увлекательное путешествие от начала до конца. Особое спасибо моей семье, команде и моим невероятным спонсорам», — написала Ларссон в своём «инстаграме».

По словам Ларссон, для выступления на топ-уровне нужно посвящать много времени тренировкам, но у неё уже нет на это желания: «А работать вполсилы я не хочу».

«У меня нет конкретных планов, но, думаю, теннис будет многое значить для меня в будущем. Я могу остаться в теннисе в другом качестве», — сказала шведка.

В одиночном рейтинге WTA Ларссон поднималась до 45-й строчки, в парном — до 20-й. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде она не доходила дальше третьего круга, а в парном добралась до полуфинала на «Ролан Гаррос» 2019 года. В 2017 году она в паре с голландкой Кики Бертенс дошла до финала Итогового чемпионата WTA.