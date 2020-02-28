Шарапова — о том, что никогда не ломала ракетки: делала это на тренировках, и было приятно

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова ответила подписчице в своём «твиттере», которая отметила, что за 18 лет профессиональной карьеры уроженка Нягани не разбила ни одной ракетки.



«Что ж, во время матчей — никогда, но на тренировках точно ломала. И это было приятно», — написала Мария.



О завершении профессиональных выступлений Шарапова объявила 26 февраля. Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 24 февраля уроженка Нягани занимает 373-ю строчку.



В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. Карьеру 32-летняя теннисистка закончила 373-й ракеткой мира.