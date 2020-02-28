Кузнецова уступила Соболенко в полуфинальном матче турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в решающий матч соревнований в Дохе (Катар). Во встрече 1/2 финала она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко — 4:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Кузнецова отметилась 1 подачей навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Соболенко 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За главный трофей соревнований 13-я ракетка поспорит с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия).



Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.



Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.