Кузнецова уступила Соболенко в полуфинальном матче турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в решающий матч соревнований в Дохе (Катар). Во встрече 1/2 финала она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко — 4:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Кузнецова отметилась 1 подачей навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Соболенко 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За главный трофей соревнований 13-я ракетка поспорит с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия).
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.
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