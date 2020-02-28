Джокович вышел в финал турнира в Дубае, в 17-й раз подряд выиграв у Монфиса

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале первый сеяный Джокович одержал волевую победу над третьим сеяным, французом Гаэлем Монфисом, со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Джокович пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейка. Монфис подал 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Джокович одержал 17-ю победу над Монфисом в 17 официальных матчах между соперниками.

За титул турнира категории АТР 500 в Дубае Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, имеющим второй номер посева.

Действующим победителем турнира в Дубае является швейцарец Роджер Федерер, который не принимал участия в соревнованиях.