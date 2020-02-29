15 эйсов помогли Фритцу обыграть Иснера и выйти в финал турнира в Акапулько

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в финал турнира в Акапулько. В полуфинальном матче ему удалось обыграть соотечественника Джона Иснера со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 43 минуты. Фритц совершил 15 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Иснера 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта.

В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Григор Димитров (Болгария).

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2 000 845. В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4.