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Фернандес сыграет с Уотсон в финале турнира в Акапулько

Фернандес сыграет с Уотсон в финале турнира в Акапулько
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира в Акапулько. В полуфинальном матче ей удалось обыграть мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продлился 1 час 29 минут. Фернандес допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов. Сарасуа в свою очередь сделала 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

В финале турнира, общий призовой фонд которого составляет $ 275 тыс., Фернандес сыграет с представительницей Великобритании Хитер Уотсон, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над китаянкой Сиюй Ван. Решающий матч состоится 1 марта.

В 2019 году победительницей турнира в Акапулько стала китаянка Ван Яфань, в финале одолевшая американку Софью Кенин со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Акапулько (ж). 1/2 финала
29 февраля 2020, суббота. 05:15 МСК
Рената Сарасуа
270
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Лейла Фернандес
190
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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