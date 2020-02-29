Фернандес сыграет с Уотсон в финале турнира в Акапулько

Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира в Акапулько. В полуфинальном матче ей удалось обыграть мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продлился 1 час 29 минут. Фернандес допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов. Сарасуа в свою очередь сделала 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

В финале турнира, общий призовой фонд которого составляет $ 275 тыс., Фернандес сыграет с представительницей Великобритании Хитер Уотсон, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над китаянкой Сиюй Ван. Решающий матч состоится 1 марта.

В 2019 году победительницей турнира в Акапулько стала китаянка Ван Яфань, в финале одолевшая американку Софью Кенин со счётом 2:6, 6:3, 7:5.