Надаль достиг отметки в 900 побед на открытых кортах

Победа над представителем Болгарии Григором Димитровым на турнире в Акапулько (Мексика) стала 900-й победой на открытых кортах испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Это второй результат в истории Открытой эры, рекорд принадлежит третьей ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру (944 победы).

Теннис. Открытая эра. Победы на открытых кортах

1. Роджер Федерер (Швейцария) – 944 победы

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 900

3. Гильермо Вилас (Аргентина) – 817…

5. Новак Джокович (Сербия) – 758.

В полуфинальном матче турнира Надаль одержал победу над Димитровым со счётом 6:3, 6:2. В финале испанец встретится с американцем Тейлором Фритцем, который ранее обыграл соотечественника, Джона Иснера.