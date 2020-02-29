Белоруска Соболенко одолела Квитову и выиграла турнир в Дохе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко со счётом 6:3, 6:3 одержала победу в финальном матче турнира в Дохе (Катар) с чешкой Петрой Квитовой.
Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. На счету Соболенко 7 эйсов, 3 двойные ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 8. Квитова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.
Для белорусской теннисистки турнир в Дохе стал первым выигранным турниром в этом сезоне и шестым в карьере.
В прошлом году победительницей турнира стала бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс со счётом 3:6, 6:4, 6:3 переиграла румынку Симону Халеп.
На данный момент Соболенко занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA. В обновлённом рейтинге теннисистка поднимется на 11-е место.
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