Джокович продлил победную серию до 21 матча
Первая ракетка мира Новак Джокович в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) с греком Стефаносом Циципасом одержал 21-ю победу кряду. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу серба. Победа на турнире в Дубае стала пятой в карьере Джоковича.
Последним случаем, когда Джокович проиграл, был полуфинальный матч показательного турнира в Абу-Даби со Стефаносом Циципасом в конце декабря. Затем на турнире в Абу-Даби Джокович выиграл матч за третье место с россиянином Кареном Хачановым. На ATP Cup серб одержал шесть побед в одиночном разряде и две в парном. Вслед за этим Джокович завоевал рекордный, восьмой титул на Australian Open — 2020, одержав на чемпионате семь побед. На турнире в Дубае Джокович одержал победу ещё в пяти матчах.
Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере
Достижения Новака принижают: «Надаль и Федерер — старики, а сильных молодых игроков нет»
Кроме того, любимый турнир серба, Australian Open, назвали наименее важным мэйджором. А от Федерера новых побед не ждут.
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