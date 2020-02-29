Джокович — о победной серии: хочу оставаться непобеждённым в течение всего сезона

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал текущую победную серию. В финале турнира в Дубае (ОАЭ) Джокович одержал 21-ю победу кряду, одолев грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

«Секрет победной серии? Я знаю, что есть несколько вещей, которые отлично работают. Но я оставлю это при себе.



Одна из моих целей – оставаться непобеждённым на протяжении всего сезона. Нет, я шучу (смеётся). Хотя, на самом деле, не шучу», – приводят слова Джоковича в «твиттере» Tennis TV.

Победная серия Джоковича началась в конце декабря 2019 года с матча за третье место на показательном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) против россиянина Карена Хачанова.

Победа на турнире в Дубае стала для Джоковича пятой в карьере. Всего сербский теннисист выиграл 79 турниров ATP.

Джокович продлил победную серию до 21 матча