Джокович — о победной серии: хочу оставаться непобеждённым в течение всего сезона

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал текущую победную серию. В финале турнира в Дубае (ОАЭ) Джокович одержал 21-ю победу кряду, одолев грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
«Секрет победной серии? Я знаю, что есть несколько вещей, которые отлично работают. Но я оставлю это при себе.
Одна из моих целей – оставаться непобеждённым на протяжении всего сезона. Нет, я шучу (смеётся). Хотя, на самом деле, не шучу», – приводят слова Джоковича в «твиттере» Tennis TV.
Победная серия Джоковича началась в конце декабря 2019 года с матча за третье место на показательном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) против россиянина Карена Хачанова.
Победа на турнире в Дубае стала для Джоковича пятой в карьере. Всего сербский теннисист выиграл 79 турниров ATP.
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