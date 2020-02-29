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Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста

Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста
Теннис / ATP 0

В понедельник в обновлённый рейтинг ATP впервые в истории войдут сразу три теннисиста из России: Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (15).

Россиянин Карен Хачанов на прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) дошёл до четвертьфинальной стадии, где проиграл сербу Новаку Джоковичу, который одержал победу на турнире в пятый раз в карьере. Хачанов поднимется на 15-ю строчку рейтинга, сместив представителя Канады Дениса Шаповалова. Рублёв дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил британцу Даниэлю Эвансу.

На турнире в Марселе Даниил Медведев уступил в четвертьфинальном матче французу Жилю Симону, взяв всего четыре гейма. Хачанов завершил выступление в первом круге, уступив представителю Словении Аляжу Бедене.

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Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.
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