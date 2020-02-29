Соболенко — о победе в Дохе: я сделала это в память об отце
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в финальном матче турнира в Дохе (Катар) против чешки Петры Квитовой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу белоруски.
«Я уважаю Петру, она сильный боец. Я знала, что в этом финале она покажет всё, что имеет. Я была сфокусирована, действительно сосредоточена на каждом очке и играла так, как будто это последнее очко и я проигрываю. Думаю, секрет в этом.
Мой отец скончался во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю это для него», — приводят слова Соболенко в «твиттере» WTA Insider.
Турнир в Дохе стал для 21-летней белорусской теннисистки первым выигранным турниром в текущем сезоне и шестым в карьере.
Белоруска Соболенко одолела Квитову и выиграла турнир в Дохе
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