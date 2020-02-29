Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко — о победе в Дохе: я сделала это в память об отце

Соболенко — о победе в Дохе: я сделала это в память об отце
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в финальном матче турнира в Дохе (Катар) против чешки Петры Квитовой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу белоруски.

«Я уважаю Петру, она сильный боец. Я знала, что в этом финале она покажет всё, что имеет. Я была сфокусирована, действительно сосредоточена на каждом очке и играла так, как будто это последнее очко и я проигрываю. Думаю, секрет в этом.

Мой отец скончался во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю это для него», — приводят слова Соболенко в «твиттере» WTA Insider.

Турнир в Дохе стал для 21-летней белорусской теннисистки первым выигранным турниром в текущем сезоне и шестым в карьере.

Белоруска Соболенко одолела Квитову и выиграла турнир в Дохе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020