Соболенко — о победе в Дохе: я сделала это в память об отце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в финальном матче турнира в Дохе (Катар) против чешки Петры Квитовой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу белоруски.

«Я уважаю Петру, она сильный боец. Я знала, что в этом финале она покажет всё, что имеет. Я была сфокусирована, действительно сосредоточена на каждом очке и играла так, как будто это последнее очко и я проигрываю. Думаю, секрет в этом.



Мой отец скончался во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю это для него», — приводят слова Соболенко в «твиттере» WTA Insider.

Турнир в Дохе стал для 21-летней белорусской теннисистки первым выигранным турниром в текущем сезоне и шестым в карьере.