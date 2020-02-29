Видеообзор победы Джоковича над Циципасом в финале турнира в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Посмотреть видеообзор встречи можно на "Чемпионате".

Титул стал для Джоковича пятым на турнирах в Дубае и 79-м в карьере. Также сербский теннисист продлил беспроигрышную серию до 21 матча. Джокович не проигрывал с конца декабря 2019 года. Тогда серб уступил Циципасу в полуфинальном матче показательного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

В прошлом году Циципас также добрался до финала турнира в Дубае, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 4:6.

На данный момент Новак Джокович является первой ракеткой мира и сохранит лидерство в обновлённом рейтинге ATP.

Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере