Видеообзор победы Джоковича над Циципасом в финале турнира в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
Посмотреть видеообзор встречи можно на "Чемпионате".
Титул стал для Джоковича пятым на турнирах в Дубае и 79-м в карьере. Также сербский теннисист продлил беспроигрышную серию до 21 матча. Джокович не проигрывал с конца декабря 2019 года. Тогда серб уступил Циципасу в полуфинальном матче показательного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
В прошлом году Циципас также добрался до финала турнира в Дубае, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 4:6.
На данный момент Новак Джокович является первой ракеткой мира и сохранит лидерство в обновлённом рейтинге ATP.
- 29 февраля 2020
-
22:41
-
22:24
-
21:55
-
21:32
-
20:36
-
19:33
-
19:30
-
19:21
-
17:29
-
12:15
-
11:45
-
09:18
-
07:21
-
06:07
-
00:56
- 28 февраля 2020
-
23:30
-
22:54
-
20:59
-
20:48
-
20:17
-
18:23
-
17:38
-
17:32
-
16:38
-
16:15
-
16:06
-
15:53
-
15:48
-
15:37
-
15:15
-
15:03
-
14:40
-
13:54
-
12:08
-
11:23