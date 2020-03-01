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Джокович: это один из лучших стартов сезона в моей карьере

Джокович: это один из лучших стартов сезона в моей карьере
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) против грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

«Я стараюсь воспользоваться моментом и осознать, где я нахожусь. Я думаю, это один из лучших стартов сезона в моей карьере. Я чувствую себя прекрасно на корте. Я показывал отличный теннис на харде. Для меня это самое успешное и предпочтительное покрытие.

Я просто рад, что хорошо играю, хорошо себя чувствую. Я выиграл много матчей подряд. Я попытаюсь продолжить эту серию, но слишком рано говорить, как долго она может продлиться. Я стараюсь не загадывать. Я пытаюсь сфокусироваться на том, что нужно сделать мне и моей команде, чтобы преуспевать каждый день, а также играть максимально хорошо в каждом матче. Это главная цель», – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Видеообзор победы Джоковича над Циципасом в финале турнира в Дубае
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