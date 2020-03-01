Надаль: я продолжаю бороться ради сегодняшних эмоций

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на турнире в Акапулько. В финале он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2



«Я счастлив. Мне удалось показать отличную игру с начала турнира и до конца. В Акапулько я выиграл первый крупный титул в карьере, и здорово снова победить здесь через 15 лет. Я не выступал после Австралии, и это была важная неделя. Мне удалось сыграть стабильно, на хороших оборотах, с необходимыми эмоциями, хорошо работал форхенд.



Титул в Акапулько не значит, что я проведу отличный сезон. Но он значит, что я снова хорошо начал год. Этот успех добавляет мне уверенности, даёт хорошую позицию в чемпионской гонке. Продолжаю бороться ради эмоций, которые сейчас испытываю», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP-тура.

Надаль завоевал 85-й титул в карьере