Надаль: я продолжаю бороться ради сегодняшних эмоций

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на турнире в Акапулько. В финале он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2
«Я счастлив. Мне удалось показать отличную игру с начала турнира и до конца. В Акапулько я выиграл первый крупный титул в карьере, и здорово снова победить здесь через 15 лет. Я не выступал после Австралии, и это была важная неделя. Мне удалось сыграть стабильно, на хороших оборотах, с необходимыми эмоциями, хорошо работал форхенд.
Титул в Акапулько не значит, что я проведу отличный сезон. Но он значит, что я снова хорошо начал год. Этот успех добавляет мне уверенности, даёт хорошую позицию в чемпионской гонке. Продолжаю бороться ради эмоций, которые сейчас испытываю», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP-тура.
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