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Халеп: я никогда ничего не сделала в жизни самостоятельно

Халеп: я никогда ничего не сделала в жизни самостоятельно
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что ей тяжело работать самостоятельно. Так, по словам бывшей первой ракетки мира, ей необходимо, чтобы постоянно кто-то её подталкивал вперёд.

«Когда у меня что-то появляется в голове, я могу добиться своего. Но мне нужно, чтобы рядом был кто-то, кто мне помогает. Я не знаю почему. Я никогда ничего не делала самостоятельно. У меня была соседка по комнате, она сама растягивалась, делала зарядку. Я сама не могла этого сделать.

Я никогда не сделала ни одного упражнения самостоятельно. Я всегда чётко выполняла, что мне говорили, хоть и возмущалась. Тренеры всегда говорили, что надо сделать то и то. А я возмущалась», — приводит слова Халеп Tennis World USA.

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