Федерер подтвердил своё участие в Кубке Лэйвера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что примет участие в четвёртом по счёту Кубке Лэйвера, который состоится с 25 по 27 сентября в Бостоне (США) на арене «ТД-гарден». В данный момент Федерер восстанавливается после перенесённой операции на колене.
«Я никогда не был в Бостоне, и я жду, когда смогу посмотреть город и сыграть в теннис на глазах у замечательных болельщиков. Кубок Лэйвера не похож ни на один другой теннисный турнир, и я уверен, что в городе, в котором так любят теннис, атмосфера будет нереальной. Каждый год команде Европы становится сложнее сдерживать команду мира, поэтому в Бостоне будет совершенно новая игра», – цитирует Федерера Tennis 365.
Ранее команда Европы, за которую выступает Федерер, трижды одерживала победу в Кубке Лэйвера: в Праге (2017), в Чикаго (2018) и в Женеве (2019).
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