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Джокович: Циципас может стать первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы»

Джокович: Циципас может стать первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы»
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что видит большой потенциал в греке Стефаносе Циципасе, с которым он встретился в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ). Матч завершился победой серба со счётом 6:3, 6:4. Титул стал 79-м в карьере Джоковича.

«Мне нравится, что он больше чем просто игрок в теннис, и он постоянно учится чему-то исходя из опыта. Он всегда узнаёт что-то новое о себе, поэтому может развиваться, становиться лучше. Я считаю, что это черта, присущая чемпиону, тому, кто однозначно имеет большой потенциал, чтобы стать первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы», быть амбассадором нашего спорта. Он уже им является, но у него большое будущее, я уверен», – цитирует Джоковича Tennis 365.

Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере
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