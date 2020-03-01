Джокович: Циципас может стать первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы»
Сербский теннисист Новак Джокович признался, что видит большой потенциал в греке Стефаносе Циципасе, с которым он встретился в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ). Матч завершился победой серба со счётом 6:3, 6:4. Титул стал 79-м в карьере Джоковича.
«Мне нравится, что он больше чем просто игрок в теннис, и он постоянно учится чему-то исходя из опыта. Он всегда узнаёт что-то новое о себе, поэтому может развиваться, становиться лучше. Я считаю, что это черта, присущая чемпиону, тому, кто однозначно имеет большой потенциал, чтобы стать первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы», быть амбассадором нашего спорта. Он уже им является, но у него большое будущее, я уверен», – цитирует Джоковича Tennis 365.
Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере
Читайте также
- 1 марта 2020
-
18:37
-
17:51
-
16:48
-
11:31
-
11:21
-
11:04
-
00:18
- 29 февраля 2020
-
22:41
-
22:24
-
21:55
-
21:32
-
20:36
-
19:33
-
19:30
-
19:21
-
17:29
-
12:15
-
11:45
-
09:18
-
07:21
-
06:07
-
00:56
- 28 февраля 2020
-
23:30
-
22:54
-
20:59
-
20:48
-
20:17
-
18:23
-
17:38
-
17:32
-
16:38
-
16:15
-
16:06
-
15:53
-
15:48
Партнерский контент