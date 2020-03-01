Видеообзор победы Надаля в финальном матче турнира в Акапулько

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал победу в финальном матче турнира в Акапулько (Мексика) против американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Для Надаля финал стал 122-м в карьере, а титул – 85-м. Всего три теннисиста в мире опережают Надаля по количеству выигранных трофеев: Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Ранее 33-летний испанский теннисист дважды выигрывал турнир в Акапулько: в 2005 и 2013 годах.

Надаль борется за звание первой ракетки мира с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее одержал победу на прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) и завоевал 79-й титул в карьере.