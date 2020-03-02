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Комардина встретится с Фридзам на старте турнира в Лионе

Комардина встретится с Фридзам на старте турнира в Лионе
Теннис / WTA 0

Стало известно, с кем встретятся теннисистки, прошедшие квалификацию турнира в Лионе (Франция). В первом круге российская спортсменка Анастасия Комардина, прошедшая отборочный этап, встретится с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

В матчах квалификационного этапа Комардина одолела сербскую теннисистку Наталью Костич (6:2, 5:7, 7:5) и представительницу Нидерландов Лесли Керхов (6:2, 6:3). Встреча Комардиной с Фридзам состоится 2 марта.

На данный момент Комардина занимает 207-ю строчку в рейтинге WTA.

Также через квалификацию в основную стадию соревнований прошли румынка Ирина Бара, украинка Марта Костюк, румынка Жаклин Кристиан, немка Антония Лоттнер и полька Магдалена Фрех.

Турнир в Лионе пройдёт с 2 по 8 марта.

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