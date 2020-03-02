Бенчич стала восьмой ракеткой мира, Александрова — 27-я

В обновлённом рейтинге WTA от 2 марта швейцарка Белинда Бенчич поднялась на восьмую строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 27-ю позицию. Светлана Кузнецова стала третьей ракеткой России, а Варвара Грачёва впервые в карьере вошла в топ-100.
Рейтинг WTA. 2 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
5 (5). Софья Кенин (США) — 4365.
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4301.
8 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
9 (8). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625.
11 (13). Арина Соболенко (Беларусь) — 3615.
…
27 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
32 (46). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
40 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...
60 (59). Анна Блинкова (Россия) — 969...
73 (73). Дарья Касаткина (Россия) — 820...
89 (97). Анастасия Потапова (Россия) — 713…
100 (101). Варвара Грачёва (Россия) — 645.
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